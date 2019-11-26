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Pasinler Belediyesi'nden TOKİ atağı

Erzurum'un Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Verdiğimiz sözü tutarak vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız.

26.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:07Pasinler Belediyesi'nden TOKİ atağı
Erzurum'un Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Verdiğimiz sözü tutarak vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. İsteyenler uygun koşullarla projeden yararlanabilecekler" dedi

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçede 142 konutluk TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) projesi başlatılacak. Belediye Başkanı Dölekli, seçim döneminde vatandaşlara verdiği TOKİ konutları sözünü hayata geçireceklerini söyledi.

Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda yetkililerle bir araya gelen Başkan Ahmet Dölekli, "İlçe sakinlerinin merakla beklediği TOKİ konutları müjdesini verdi. TOKİ evlerini ilçeye kazandıracağız. Vatandaşlarımızın bizden TOKİ konutları talebi oldu. Biz de onların isteği doğrultusunda çalışma başlattık. Ankara'da temaslarda bulunduk. İkinci TOKİ projesini Yeni Mahalle 245 ada, 25 nolu parsele yapacağız. 142 evlik bir proje olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Dölekli, yapılacak 96 konutluk dairelerin 46 adet alt gelir grubuna, 96 adet konut ise orta gelir grubu olmak üzere 146 adet konutu vatandaşlarımıza kazandıracağız. İlçemize yapılması planlanan TOKİ konutlarının alt gelir grubunun başvuru bedelinin 2 bin lira, orta gelir grubuna başvuru yapacak vatandaşların ise 4 bin lira ile başvuru yapabileceklerini ifade etti. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Pasinler, Güncel

Kaynak: İHA

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