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Pasinler'de Çanakkale Şehitleri Anıldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

18.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:53
Pasinler'de Çanakkale Şehitleri Anıldı
Erzurum 'un Pasinler ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Pasinler ilçesinde 105. yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinlikleri kapsamında sabah 10'de Pasinler Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkan vekili Bülent Yılmaz tarafından çelenk sunumu yapıldı. Akabinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Pasinler, Erzurum, Güncel

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