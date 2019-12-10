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Pasinler'de güvercinler yarıştı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Pasinler Güvercinler Birliği tarafından kuş severler arasında yapılan "Oyun Kuşu Yarışması" düzenlendi.

10.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:53Pasinler'de güvercinler yarıştı
'un ilçesinde Pasinler Güvercinler Birliği tarafından kuş severler arasında yapılan "Oyun Kuşu Yarışması" düzenlendi.

Pasinler Güvercin Birliği'nin düzenlemiş olduğu 2019 yılı Oyun Kuşu Yarışması kupa töreni Pasinler Belediye başkanı Ahmet Dölekli'nin katılımıyla yapıldı. Düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü alan Yunus Çiftçi'ye Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, ikincilik ödülünü Bünyamin Uludağ üçüncülüğü ise Hikmet Kotan aldı.

Pasinler Güvercinler Birliği Başkanı Kemal Gönder, T"aklacı güvercinin verdiği heyecanı hiçbir kuş veremez. Bu yarışma heyecanı çok yüksek oluyor. Yarışmamıza katılan bütün katılımcılara teşekkür ederim. Dereceye giren güvercinlerin sahiplerini ise ayrıca tebrik ederim. Her yıl inşallah yarışmalarımız devam edecek. Davetimizi kırmayıp kupa törenimize gelen başta Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli beye ve davetlilerimize teşekkür ederim" dedi.

Programda konuşma yapan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ise, "Bugün burada güzel bir törene katılmaktan büyük onur duydum. Pasinler'de yetiştirdikleri güvercinlerini yarıştıran ve bizlere keyifli anlar yaşatan Güvercin severlere çok teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Ahmet Dölekli, Yunus Çiftçi, Pasinler, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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