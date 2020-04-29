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Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

29.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:38
Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Erzurum istikametinden Ağrı istikametine gitmekte olan Murat Kösedağ yönetimindeki 61 SF 360 plakalı hususi araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan ve araçta sıkışan Murat Kösedağ, Pasinler itfaiye amirliğine bağlı itfaiye timlerinin başarılı çalışması sonucunda araçtan çıkarıldı.

Yaralanan Murat Kösedağ sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Pasinler, Erzurum, Ağrı, 3. Sayfa, Haber
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