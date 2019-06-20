Pasinler'de trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum
'un Pasinler
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Erzurum
istikametinden Horasan
istikametinde seyir halinde ilerleyen Reşit Alıcı yönetimindeki 25 HP
228 plakalı otomobil Pasinler
ilçesi Deneme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu.
Kaza yapan otomobilde sürücü Reşit Alıcı ve yolcu koltuğunda bulunan Adem Alıcı yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum
Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Pasinler
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM