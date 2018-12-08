Pasinler'de Ünsal Sertoğlu'na Tam Destek

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:28



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:28

Pasinler'de 55 mahalle muhtarı ve STK temsilcileri Ünsal Sertoğlu'nun yeniden başkan adayı olarak gösterilmesi için ortak basın açıklaması yaptı. Belediye binası önünde bir araya gelen 100 kadar muhtar ve STK üyesi," Ünsal Sertoğlu başarılı bir belediye başkanıdır. Yeniden ilçemizde başkan olarak görmek istiyoruz" dediler.Pasinler Belediye binası önünde bir raya gelen Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Sarıgül ile 55 mahalle muhtarı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rafet Şenyurt ve yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve üyeleri, Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Karsu ve yönetimi, Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'na destek vermek için ortak açıklama yaptı. Bir basın açıklaması yapan 100 kadar muhtar ve STK temsilcisi, mevcut başkan Ünsal Sertoğlu'nu yeniden başkan olarak görmek istediklerini söylediler. Pasinler'in son 10 yılda çok önemli yatırım ve hizmet aldığını söyleyen muhtar ve STK temsilcileri, şunları söylediler: "Geçmişte ilçemizde belediye yüzlerce işçi çalıştırmasına rağmen ilçemiz çöplükten geçilmiyordu. İşçiler maaşlarını alamıyordu. Şimdi ise en ucra köye kadar asfalt ve kilit taşı döşendi. Doğalgaz ilçemize geldi. Turizm yatırımları art arda geliyor. Suyumuz akıyor. Çöpümüz toplanıyor. Pasinler Belediyesi kurumsal bir yönetime kavuştu. Biz başkanımızdan razıyız. Ünsal Sertoğlu'nun yeniden başkan adayı olarak gösterilmesini istiyoruz."Basın açıklaması yapan muhtar ve STK temsilcileri daha sonra belediye önünden ayrıldı. - ERZURUM