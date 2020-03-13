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Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Erzurum Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

13.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:36
Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Erzurum Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı törenle kutlandı.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında bugün saat 11: 00'de Atatürk anıtına Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Hükümet konağı önünde çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Pasinler Belediyesine geçilerek, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından tebrikler kabul edildi.

Pasinler'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl kutlamaları kapsamında Pasinler Belediyesi tarafından Cuma namazı öncesi ilçe merkezinde bulunan bütün camilerde bu topraklar için can vermiş vatan evlatları ve şehitlerimiz için mevlit okutuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Dölekli, Kadir Perçi, Pasinler, Erzurum, Güncel

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