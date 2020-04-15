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Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Karslı'dan Başkan Sekmen ve Dölekli'ye teşekkür

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yeni yapılan Küçük Sanayi Sitesi'nin açılmasının ardından asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Pasinler Belediyesinin ortak çalışmasıyla yapılıyor.

15.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:20
Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Karslı'dan Başkan Sekmen ve Dölekli'ye teşekkür
Erzurum 'un Pasinler ilçesinde yeni yapılan Küçük Sanayi Sitesi'nin açılmasının ardından asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Pasinler Belediyesinin ortak çalışmasıyla yapılıyor.

Pasinler ilçesinde üç yıl önce yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde kura çekimiyle tamamlanan Pasinler Küçük Sanayi Sitesinin açılmasıyla eksik kalan asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Pasinler Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Çevre düzenlemesiyle tamamlanması gerçekleşecek olan Sanayi Sitesinde bölgenin ihtiyaçları karşılanması bekleniyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Pasinler Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı, "Büyük özveriyle başladığımız, değerli büyüklerimizin de katkılarıyla yapımı tamamlanan sanayi sitemizin asfalt çalışmaları Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ve Pasinler Belediyemiz tarafından başladı. Yeni bir sanayi sitesi olduğu için küçük çapta eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu eksikliklerinden biride yollarımız ve çevre düzenlemesidir. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Pasinler Belediye Başkanımız Ahmet Dölekli'nin de talimatları neticesinde asfalt çalışmaları başlatılmıştır. İnşallah kısa süre zarfında tamamlanacak olan asfalt çalışmaları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla sanayi sitemizin eksiklikleri giderilmiş olacaktır" dedi.

Karslı, Pasinler Sanayi Sitesine katkılarından dolayı Erzurum'a büyük hizmetler kazandıran ve sanayimize büyük destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler ilçesinde güzel çalışmalara imza atan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye ve sanayi sitemizin her bir taşında büyük emekleri olan milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir ve tüm milletvekillerimize desteklerinden dolayı Pasinler Sanayi Sitesi esnafları olarak teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Pasinler, Erzurum, Güncel
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