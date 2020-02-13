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Pasinlerli Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamladı

Pasinler Merkez Erkek Yatılı Kuran Kursu öğrencisi Burak Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamlayarak Pasinler tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

13.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:38Pasinlerli Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamladı
Merkez Erkek Yatılı Kuran Kursu öğrencisi Burak Ergül, 3 ayda hafızlığını tamamlayarak Pasinler tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

3 Ayda hafızlık eğitimi alan hafız Burak Ergül, kursta yaklaşık 3 yıllık olan Kur'anı Kerimi ezberleme süresini 3 ayda tamamlayarak, bir ilke imza attı. Hafızlık eğitmeni Kadir Durmuş nezaretinde özverili bir çalışma sayesinde 3 ay gibi kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Hafız Ergün, "Hocam sayesinde 3 ayda hafızlığımı tamamladım" dedi.

Pasinler Yatılı Erkek Kuran Kursu eğitmeni Kadir Durmuş ise, "Gayret bizden, tevfik Allah'tan dedik ve elhamdülillah 3 ayda öğrencimiz hafızlığını ikmal etti. Ben bu yavrumuzun hafızlık müessesesine yönlendirilmesine vesile olan, üzerinde emeği olan anne ve babasını tebrik ediyorum Rabbim kendilerinden razı olsun. Hafızlığını tamamlayan öğrencimizi önümüzdeki süreçlerde hafızlık yarışmalarına da katılmasını sağlayacağız" dedi.

Aynı zamanda Pasinler İbrahim Hakkı İmam Hatip Okulu 8. Sınıf öğrencisi olan ve 3 ayda hafızlığını tamamlayan Burak Ergül'ün bu başarısı Pasinlerlilerin büyük takdirini kazandı. - ERZURUM

Kuran-ı Kerim, Kadir Durmuş, Pasinler, Güncel

Kaynak: İHA

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