Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye Mesajı

Ermenistan'daki erken genel seçimi kazanan Geçici Başbakan Nikol Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya hazırız. Umarım Türkiye de buna hazırdır." dedi.

Nikol Paşinyan

ERMENİSTAN - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Paşinyan, Başbakanlık binasında bir grup yabancı gazeteci ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Paşinyan, AA muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir adım atmayacağına yönelik değerlendirmede bulundu.

"UMARIM TÜRKİYE DE HAZIRDIR"

"Türkiye ile ilişkilerimiz Dağlık Karabağ sorunuyla ilişkili." diyen Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin algılanmasının Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi de etkilediğini belirtti. Paşinyan, "Daha önce de defalarca söyledim. Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya hazırız. Umarım Türkiye de buna hazırdır." diye konuştu.

"BU SORUNU ÇÖZMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ konusuna da değinen Paşinyan, bunun uluslararası gündemde yer ettiğini ve öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Paşinyan, "Bu sorunu çözmeyi ümit ediyoruz. Barışçıl çözümü güçlü şekilde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun orada yaşayanların kendi kendini idare etme hakkı tanınmadan mümkün olmayacağını savundu.

CHE GUEVARA HAYRANI

Örnek aldığı dünya lideri olup olmadığı sorulan Paşinyan, Nelson Mandela, Vaclav Havel ve Leh Valessa'ya hayranlık duyduğunu aktardı. Bu liderleri rol model olarak gördüğünü ifade eden Paşinyan, Che Guevara'ya da saygı duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok ilginç birisi. Biliyorsunuz ben siyasi faaliyette şiddeti reddeden biriyim ama Che Guevara'ya saygı duyuyorum. Çünkü devrimini yapabilmek için makamı reddedip bir devrimci olarak ormanda zor şartlar altında faaliyetlerine devam etmek kolay değil. Bunu sadece güçlü bir ideolojiye ve inanca sahip kişiler yapabilir. Ben de bu yüzden Che Guevara'ya saygı duyuyorum."