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Paskalya Bayramı'na 'koronavirüs' tehdidi

DİYARBAKIR'daki Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nde, Hristiyanların en önemli bayramlarından Paskalya kutlamalarının koronavirüs nedeniyle iptal olabileceği belirtildi.

18.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:21
Paskalya Bayramı'na 'koronavirüs' tehdidi

DİYARBAKIR'daki Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nde, Hristiyanların en önemli bayramlarından Paskalya kutlamalarının koronavirüs nedeniyle iptal olabileceği belirtildi. Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkan Vekili Saliba Açiş, "Hem devletin hem de patriğimizin vereceği kararlara uyacağız. İptal edilmesi gerekiyorsa iptal edeceğiz" dedi.

Diyarbakır 'daki 3'üncü yüzyılda kalma Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nde yüzyıllardır kutlanan Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından Paskalya, bu yıl koronovirüs nedeniyle tehdit altında. Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkan Vekili Saliba Açiş, koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirler aldıklarını ifade ederek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce sürekli dezenfekte çalışması yapıldığını söyledi. Diyarbakır'da 20 kişilik cemaatleri olduğunu aktaran Açiş, kilisede ibadet yapılıp yapılmayacağına devletin ve Süryani Patrikliği'nin karar vereceğini bildirdi.

'PASKALYA BAYRAMI KUTLAMALARI İPTAL EDEBİLİRİZ'

Açiş, Paskalya kutlamalarının iptal olabileceğini belirterek, "Devlet ne karar veriyorsa biz de ona uyarak, tedbirleri alacağız. Patriğimiz de dünyadaki süryani ortodoks kiliselerinde koronavirüs nedeniyle nasıl tedbir alınması gerektiğine ilişkin mesaj gönderdi. Cemaatimiz 20 kişiden oluşuyor. Hem devletin vereceği kararlara hem de patriğimizin verdiği kararlara uyacağız. Paskalya Bayramı için şu an bir şey söyleyemiyoruz. İptal edilmesi gerekiyorsa iptal edeceğiz. Biz de her şeyden önce insan sağlığı gelir. Bu önlemleri almamız şart zaten. Dualar evde de yapılır. Biz zaten insanlarımız için dua ediyoruz. Bu tür hastalıklardan korunma için dua ediyoruz. Dualarımız onlarla beraber" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Meryem Ana, Diyarbakır, Paskalya, Güncel

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