10.06.2019 15:01
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Paslı boruların bertarafı sürüyor

Paslı boruların bertarafı sürüyor

HATSU, hayata geçirdiği kapsamlı içmesuyu projeleri ile paslı ve kireçli boruların bertarafını sürdürüyor.

"Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle altyapı çalışmaların kent genelinde sürdüren Genel Müdürlük, yapılan içmesuyu hattı döşeme çalışmaları sayesinde paslı, kireçli ve içi toprak dolu borular yerini basınca dayanıklı ve temiz borulara bıraktığını aktardı.

Vatandaşlara temiz, sağlıklı ve güçlü bir içmesuyu iletmek amacıyla hayata geçirilen projelerle sağlık açısından tehlike arz edecek durumları bertaraf etme çabası içerisinde olduklarını vurgulayan İdare, sağlıklı bir gelecek için proje üretmeye ve uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler
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