Paslı boruların bertarafı sürüyor

"Her Şeyden Önce Sağlık" ilkesiyle altyapı çalışmaların kent genelinde sürdüren Genel Müdürlük, yapılan içmesuyu hattı döşeme çalışmaları sayesinde paslı, kireçli ve içi toprak dolu borular yerini basınca dayanıklı ve temiz borulara bıraktığını aktardı.

Vatandaşlara temiz, sağlıklı ve güçlü bir içmesuyu iletmek amacıyla hayata geçirilen projelerle sağlık açısından tehlike arz edecek durumları bertaraf etme çabası içerisinde olduklarını vurgulayan İdare, sağlıklı bir gelecek için proje üretmeye ve uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler