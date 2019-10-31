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Passo ile Zorlu PSM güçlerini birleştirdi

Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek konser, tiyatro, müzikal, festival, DJ performansları, opera ve bale etkinliklerinde "dijital bilet" dönemi başladı.

31.10.2019 20:44Passo ile Zorlu PSM güçlerini birleştirdi
Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek konser, tiyatro, müzikal, festival, DJ performansları, opera ve bale etkinliklerinde "dijital bilet" dönemi başladı.
Passo'dan yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM'nin 2020 etkinliklerinin tüm bilet satışları artık PASSO üzerinden gerçekleştirilecek. PASSO ile Zorlu PSM "bilet transferi" uygulamasını etkinlik dünyasına da taşımış olacak. Bu iş birliğiyle kağıt bilet uygulamasına ek olarak QR barkod, PDF bilet gibi dijital bilet seçeneklerini ücretsiz olarak sunulacak.

Polonyalı Heavy Metal Grubu Riverside ve müzik ile sihri bir araya getiren Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı In Concerts etkinliklerinin bilet satışına başlayan PASSO, kasım ayı içerisinde Cem Yılmaz'ın "CMYLMZ-Diamond-Elite-Platinum-Plus" gösterisi, 2020 yılında dördüncü kez düzenlenecek olan Sonar İstanbul ve diğer etkinliklerin bilet satışına başlayacak.

Ekonomi

Kaynak: AA

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