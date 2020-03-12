Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.
12.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:31
Türkiye 'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.
Passolig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilerek, "Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Passolig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilerek, "Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: Euronews.com
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