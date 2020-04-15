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Pasta isteyen engelli kıza doğum günü sürprizi

Gaziantep'te polisi arayarak pasta isteyen engelli kıza polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

15.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39
Pasta isteyen engelli kıza doğum günü sürprizi
Gaziantep 'te polisi arayarak pasta isteyen engelli kıza polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan bir aile polisi arayarak, doğum günü olan engelli kızları için pasta alıp alınamayacağını sordu. Ailenin isteği ile harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bedensel engelli Emine için yaş pasta aldı. Ekipler Emine için balon ve süsler de alarak, belirtilen adrese gitti. Kapıda ekipleri engelli kızın annesi karşıladı. Ekipler, ellerinde pasta ve balonlarla engelli kızın odasına girdi. Karşısında polisleri gören Emine ise büyük heyecan yaşadı. Duygulanan kız, bir süre kendisini polis abla ve ağabeylerine bakmaktan alı koyamadı. Polis ekipleri ise büyük sevinç yaşayan Emine'ye pastayı kendi elleri ile yedirdi.

Emine'nin isminin açıklanmasını istemeyen annesi ise polis ekiplerinin hem kızına hem de kendisine unutulmayacak bir gün yaşattığını belirterek, polislere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Güncel
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