Pasta tarifi ve en güzel pasta tarifleri

Pasta tarifi, pasta tarıflerı, yaş pasta tarifi, mozaik pasta tarifi, pasta kreması tarifi, elmalı pasta tarifi, pasta keki tarifi ve pasta tarifi kolay seçenekleri arasından isteğinize göre seçim yaparak evinizde özel pastalar yapabilir, kutlamalarınıza özel dokunuşlar yapabilirsiniz.

PASTA TARİFİ SEÇENEKLERİ

Özel günlerinizin formatına göre pasta tarifleri arasından seçimler yapabilirsiniz. Bunun için öne çıkan seçeneklere bakıldığında Pasta tarifi, pasta tarıflerı, yaş pasta tarifi, mozaik pasta tarifi, pasta kreması tarifi, elmalı pasta tarifi, pasta keki tarifi ve pasta tarifi kolay gibi alternatifler dikkat çekiyor.

MOZAİK PASTA TARİFİ

Çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden mozaik pasta , her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılıyor.

Gerekli malzemeler:300 gram pötibor bisküvi, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı ceviz, 5 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı.

Üzeri için:Çikolata sosu

Hazırlanışı:

Bisküvileri iri taneli olacak şekilde kırın.

Tereyağını tavada eritin. Erittiğiniz tereyağını, şekeri, sütü, kakaoyu, cevizi, yani diğer tüm malzemeleri bisküvilerin üzerine dökün. Alttan üste doğru yavaşça karıştırın. Karışımı bir folyonun üzerine dökün. Folyoyu rulo yapın ve piramit şekli verin. Farklı şekiller vermek istiyorsanız şekilli kalıp kap kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde folyoya şekil verdikten sonra folyoyu derin dondurucuda en az 2-3 saat bekletin. Buzdolabından çıkardığınız mozaik pastayı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Pastanın üzerine göre çikolata sosu gezdirerek servis edebilirsiniz.

Not: Bisküvilerin taze olmasına dikkat edin. Bisküvileri kırarken ufalamamaya ve orta boyda kırmaya özen gösterin.

MOZAİK PASTA

SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI TARİFİ

Sevgililer gününde klasik hediyeler ve klasik aktiviteler dışında farklı bir seçenek arıyorsanız, lezzetli bir seçeneğiniz var. Sevgililer günü pastası ile sevgilinizi derinden etkileyebilirsiniz.

Gerekli malzemeler:

Hamuru için:1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 su bardağı maden suyu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya şekeri, 5 adet yumurta, 1,5 su bardağı kakao, 1 paket sıvı yağ.

Ara süsleme için: 3 adet muz, 3 paket krem şanti.

Pasta üzeri için:İsteğe göre boncuk şekerler, 200 gram şeker hamuru

Hazırlanışı:

Vanilya, şeker ve yumurtaları bir kasede 5 dakika boyunca mikserle çırpın. Karışıma maden suyu, un, sıvı yağ ve kabartma tozunu ilave edin. Un miktarı sabit olmayıp kıvama göre ekleme yapılabilir. Elde edilen karışımı kek kalıbına dökün. 35-40 dakika boyunca 180 derece fırında pişirin. Pişen keki soğumaya aldıktan sonra keki kalp şeklinde kesin. Pastanın arasını da 2 veya 3 kat kesin. Kek arasına krem şanti sürerek muz ile kaplama yapın. Son olarak da pastanın kenarlarını ve üzerini krem şantiyle kaplayıp 1 saat boyunca dolapta bekletin.

Şeker hamurunu pastanın boyutlarına göre açın. Pastanın üzerini kaplayıp artan kısımları kesin. Boncuk şekerlere istediğiniz gibi süsledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI

ISPANAKLI PASTA TARİFİ

Besleyici ve lezzetli yönü ile öne çıkan ıspanak , sadece sıcak yemeklerde ve salatalarda değil pastalarda da özel bir lezzet olarak dikkat çekiyor.

Sağlıklı besinlerle yapılan ıspanaklı pasta, arkadaş toplantılarınızda, misafir ağırlamalarda ve aile kutlamalarında tercih edilecek özel bir lezzettir. Farklı görünüm ve lezzeti akıllarda kalıcı bir etki oluşturacaktır.

Gerekli malzemeler:2 bardak un, 3 adet yumurta, 200 ml Hindistan cevizi sütü, ½ bardak agave şurubu, ½ bardak Hindistan cevizi yağı 200 gram dondurulmuş ıspanak ve 1 paket kabartma tozu.

Kreması için:2 yemek kaşığı bal, ½ su bardağı frambuaz, 300 gram beyaz ve tuzsuz krem peynir.

Hazırlanışı: Dondurulmuş ıspanakları Hindistan cevizi sütü eklenerek rondoya alın. Kıvama gelene karıştırın. Sonra agave şurubu, yumurta ve Hindistan cevizi yağını mikserde karıştırın. Ayrı bir kasede kabartma tozu ve unu birbirine karıştırın. Daha sonra sıvı malzemelerle kuru malzemeleri birleştirerek mikserin düşük ayarında iyice karıştırın. Karışım kıvama gelince elde edilen karışımı 2 adet kelepçeli pasta kalıbına eşit şekilde bölüştürün.180 derecede olan fırına sürün ve 30-35 dakika boyunca pişmesini bekleyin. Kek fırından çıkarılınca ılıyana kadar bekleyin.

Krem peynir ve balı mikserden geçirin.Karışım tamamlanınca, karışımın yarısını daha sonra kullanmak üzere bölün. Frambuazın yarısın doğrayıcıda ufalanana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı miksere alın ve bir süre mikserde karıştırın. Pandispanya kekinin birisini tezgaha alın. Frambuazlı kremayı sıkma torbasına alarak kekin üzerine sıkın. Sıktığınız kremayı spatula yardımı ile yayın. Dondurulmuş frambuaz tanelerini dizdikten sonra diğer keki ters çevirip hazırladığınız alt kekin üzerine yerleştirin.Alt keke yaptığınız uygulamayı üst keke de tekrar uygulayarak spatula ile eşit şekilde kremayı yayın. Son olarak pastanın üzerini frambuaz taneleri ile süsleyip buzdolabında dinlenmeye alın. Afiyet olsun.

ISPANAKLI PASTA

YAŞ PASTA TARİFİ

Yaş pasta malzemeleri:1.5 su bardağı süt, 1 paket (büyük) çikolata kreması, 1 paket pasta kreması, 5 adet yumurta, 4 su bardağı şeker, 1 su bardağı buğday unu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin/vanilya, 6 tatlı kaşığı, kakao tozu,

Yaş pasta tarifi:Yaş pasta tarifi için öncelikle şekeri ve yumurtayı derin bir kapta köpürünceye kadar karıştır. Ardından unu, vanilyayı, kakaoyu ve kabartma tozunu da ekle ve karıştırmaya devam edin. Pasta kalıbını yağladıktan sonra karışımı 190 derece olarak ayarlanan fırına koyarak 4-5 dakika pişirin. Yaş pastanın kremasını yapmak için çikolata kremasını kabın içerisine boşaltın. Üzerine sütü ekle ve mikserle çırpın. Çırparak topak kalmayacak şekilde çikolata sosunu hazırlayın. Pasta kekini 3 eşit şekilde keserek yaptığın kremayı koy ve üzerine hazır damla çikolatalarını dökün. Her katına ve en üstüne kremayı döktükten sonra en üste hazırladığınız çikolata sosunu boşaltın. Sosun üzerine de çikolata rendeleyin. Yaş pastanız servise hazır. Afiyet olsun.