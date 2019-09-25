Pastacılar yarışıyor

Polen, Vizyon, Vizyon Select, Cyrstal Endüstriyel sponsorluğunda düzenlenecek yarışmalar için Kültürpark'a tam donanımla özel üretim on mutfak kurulacak. Üç gün sürecek Pastacılık Yarışmaları'na Türkiye'nin yanısıra onbir ülkeden jüri ve yarışmacı 40 yabancı şef konuk olacak.

Sıcak Tatlılar, Soğuk Tatlılar, Glasö Kaplama,Şeker Hamuru Kaplama, İzomalt, Hamur İşi, Şekerden Çiçek Aranjmanı, Çikolata, Marzipan, Düğün Pastası, Minyatür Uygulama ve Artistik Çalışma klasmanlarında yarışacak şefler, ustalar ve öğrencilerolarak hünerlerini sergileyecek.

Yarışmaların en dikkat çeken bölümü ise festivalin ikinci günü düzenlenecek ve Reyhan Pastanesi Sponsorluğu'nda gerçekleşecek Uluslararası Pastacılık Kupası olacak. Ülke takımları sıcak, soğuk tatlılar ve kapalı kutu bölümlerinden oluşacak kupa için en yüksek puanı almaya çalışacak.

Festival için İzmir'e gelen yabancı şefler etkinliğin son gününde ise 3 kilometrelik Dünya Rekoru Denemesine Türk şefler ile birlikte katılım sağlayacak.

İzmirlilerin ücretsiz olarak izleyebileceği yarışmalara 150 şef katılıyor.