Pastalarıyla ödüle doymuyor

Pastalarıyla ödüle doymuyorAdana'da hobi olarak başladığı butik pasta işinde aldığı eğitimle işinde uzmanlaşan Asude Yavuz, yaptığı pastalar ile Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı yarışmalardan kupa ve madalyalar ile dönüyorYavuz'un yaptığı pastaların bir kısmı kurutularak biblo süs eşyası olarak kullanılırken kimileri de Yavuz'un hazırladığı ilginç pasta ile sevgilisine evlenme teklif ediyorADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hobi olarak başladığı butik pasta işinde aldığı eğitimle işinde uzmanlaşan Asude Yavuz, yaptığı pastalar ile Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı yarışmalardan kupa ve madalyalar ile dönüyor. Çocukluğundan bu yana pasta yapmayı seven evli ve iki çocuk annesi olan Asude Yavuz aynı zamanda Kozan Sulama Birliğinde hizmet veriyor. İşinden artan zamanlarda butik pasta yapan Yavuz'un yaptığı figürlü pastalar takipçilerinden ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yavuz'un yaptığı pastaların bir kısmı kurutularak biblo süs eşyası olarak kullanılırken kimileri de Yavuz'un hazırladığı ilginç pasta ile sevgilisine evlenme teklif ediyor.Küçük yaştan bu yana pasta yapmayı seven, sosyal medya aracılığı ile bu işin uzmanları ile tanışıp aldığı eğitimler ile işinde adeta uzmanlaşan ve katıldığı pasta yarışmalarından çok sayıda kupa ve madalya ile dönen Yavuz işinden artan zamanlarda da aldığı pasta siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Asude Yavuz, "Pastacılığı hobi olarak yapıyordum. Sosyal medyada sayfamdan paylaştığımdan dolayı da yakın çevrem sipariş vermek istedi. Daha sonra evlere sipariş yapmaya başladım. Orta seviye figür eğitimi almak istedim. Sosyal medyada araştırdım Ankara'da Neslihan Menteş hocamızın desteği ile bu eğitimi aldım. Daha sonra eğitimlerimi artırdım. Farklı alanlarda eğitimlerini alarak çalışmalarımı geliştirdim. Daha sonra Türkiye'de yarışmalara katılmak istedim. O yarışmalardan farklı ödüller aldım. Daha sonra dünya kupası yarışması olduğunu öğrenince ona hazırlanmak istedim. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana ona hazırlanıyordum. İki hafta önce de dünya kupası yarışmasına katıldım. Bronz madalya alarak geri döndüm. Dünya kupası pasta yarışması Lüksemburg'da 75 ülkenin katılımı ile gerçekleşmişti. 4 yılda bir yapılan bir yarışmaydı" dedi.Yavuz, şöyle devam etti: "Çocukluğumdan bu yana pasta yapmayı çok severdim. Daha sonra siparişler gelmeye başlayınca bu işte uzmanlaşmak istedim. Sosyal medyada da takip ettiğim kadarıyla bu işin daha da geliştirilebileceğini gördüm. ve devam ediyorum şuan. Toplamda dört eğitim aldım. Figür eğitimi, keskin kenar pasta eğitimi, ileri seviye figür eğitimi ve tel iskelet figür eğitimi aldım."Yaptığı pastaların çok beğenildiğini kaydeden Yavuz, "Pastalarım çok beğeniliyor, takdir edenler oluyor, tebrikler çok alıyorum çünkü Kozan'da butik pasta olayı yok. Genelde insanlar Adana'ya gidip yaptırıp geliyorlar burada olmadığı için. Ama ben bu işe girince güzel tepkiler alıyorum ve onların yorumu ile yorgunluğumu atmış oluyorum bir anlamda. Genellikle her gün bir tane sipariş alıyorum, bazılarını yetiştiremediğimden dolayı geri çevirmek zorunda kalıyorum maalesef iş hayatımdan dolayı. Aslında bu işi yapmayı isteyen çok insan var ama işin maddi kısmına gelince insanlar biraz duruyorlar. Ama çok güzel bir uğraş, evde vakti olan insanlar için özellikle çok daha güzel olacaktır" dedi.