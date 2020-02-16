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Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğuna bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 50 yaşındaki iş yeri çalışanı tutuklandı. O anlar kameraya yansıdı.

16.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:38

İzmir'in ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı. Genç'in S.A'ya cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EKMEK ALMAYA GİTMEYİNCE AİLESİ ŞÜPHELENDİ

Ödemiş'teki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç, iddiaya göre, iş yerine ekmek almaya gelen S.A'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A, pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A'ya sarılması yer aldı.

Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

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Kaynak: DHA


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