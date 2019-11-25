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Pastane sahibine "Cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis

ŞİŞLİ'de 15 Temmuz 2019'da bir pastane zincirinin şubesinde tezgahtar olarak çalışan Y.S.'yı (19) taciz ettiği iddiasıyla yargılanan pastanelerin sahibi Ş.Y.'ye (50), "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

25.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:41Pastane sahibine
ŞİŞLİ'de 15 Temmuz 2019'da bir pastane zincirinin  şubesinde tezgahtar olarak çalışan Y.S.'yı (19) taciz ettiği iddiasıyla yargılanan pastanelerin sahibi Ş.Y.'ye (50),  "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ş.Y., mazeret sunarak gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Y.S. "müşteki" sıfatıyla salonda hazır bulundu.

" BİR KERE OLACAK DEDİ "

Duruşmada, müşteki Y. S., " Sanık olay tarihinde yanıma geldi ve yanağımı tuttu başımı çevirdi. Beni öpmeye çalıştı. Ben elimle kendisine mani oldum. Bir kere olacak, dedi. Sonra beni bıraktı. Geriye doğru yürüdü. Bir kez daha yanaştı, belimden tutarak beni kendine doğru çekti. Yine kendisini sert bir şekilde itekledim, daha sonra uzaklaştı, aşağıya indiğimizde de elimden tuttu. Olaylardan sonra psikolojik olarak yıprandım, olay rüyalarıma giriyor. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

" BAĞIRSAYDI İNSANLAR YARDIMA GELİRDİ, KURGUDAN İBARETTİR"

Sanık avukatı savunmasında, "Müvekkilim olay günü olayın meydana geldiği iddia edilen yukarı kata çıkmamıştır, yukarıya çıkan merdivenlerde oturarak sigara içmiştir. Müştekinin anlatımları kurgudan ibarettir. İşlek bir caddede bulunan dükkanda söz konusu eylemler işlenemez. Bağırsaydı insanlar yardıma gelirdi, müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, sanık Ş.Y.'nin  "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçunu işlediğini sabit görerek ve sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını belirterek 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız geçmişini takdiri indirim sebebi olarak kabul ederek cezayı 2 yıl 6 ay'a düşürdü.

İDDİANAME:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz 2019'da Nişantaşı'nda bir pastane zincirlnin şubesinde gerçekleşen olay şöyle olmuştu: Müşteki Y. S.(19) olaya konu pastanede tezgahtar olarak çalışmaktaydı. Sanık Ş.Y.(50) olay tarihinde Y.S'yi öpmeye çalışmıştı. Müşteki Y. S.,  Ş.Y'yi itekleyerek kaçmaya çalıştı ancak sanık Ş.Y. engel olmuştu. Olay sonrasında alkol ölçüm raporuna göre sanık Ş.Y.'nin alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Sanık Ş.Y. hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


- İstanbul

Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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