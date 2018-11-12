Pastane Usulü Sirkeli Kurabiye Tarifi (Kıyır Kıyır)

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05

Artık pastaneden almaya son dedirtecek kıyırlıkta olan Sirkeli Kurabiyelerin tarifini kaçırmamalısınız. Tuzlu kurabiye sevenlerin favorisi olacak bu kurabiyeye kıyırlık veren malzeme sirkedir. Sirkenin herhangi kötü bir tadı yada kokusu olmayacaktır. Özellikle çay saatlerinde çayınızla eşsiz bir uyum yakalayacak sirkeli kurabiyeyi çok zaman kaybetmeden sizlerde denemelisiniz. Üzerindeki çörek otu ile daha çok lezzetlenen tuzlu kurabiyemizi risksiz bir şekilde yapabilirsiniz. Damaklarınızı şenlendirecek, çok zaman harcamadan kolay bir şekilde yapabileceğiniz sirkeli kurabiyeleri misafirlerinize gönül rahatlığı ile ikram edebilirsiniz. İçerisindeki sirke sayesinde çok çabuk bayatlamayacak kurabiyelerinizin pişmesine yakın koyun çay suyunuzu ocağa lezzetin nirvanasına ulaşın. Sizlerde sirkeli kurabiye nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.