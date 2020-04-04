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Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi

Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi Zonguldak Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pastane ve lokantalarda çalışan personelin kontrolleri gerçekleştirildi.

04.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:48
Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi
ZONGULDAK - Zonguldak Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri pastane ve lokantalarda çalışan personelin kontrolleri gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri yaptıkları pastane ve lokantaların imalathanelerinde denetleyerek hijyen olup olmadıklarını kontrol ettiler. Korona virüs salgınına karşı Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde pastane ve lokantada çalışanları eldiven giymeleri, hijyen olmaları ve maske takmaları konusunda uyardılar. Zabıta ekipleri ayrıca maske ve eldiven giymeyen görevlileri maske ve eldiven taktılar. Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Yerel

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Pastane ve lokantalara maske ve eldiven denetimi
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