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Pastaneden öğrenciler için "askıda çay ve poğaça" uygulaması

Trabzon'da bir işletme, ihtiyaç sahibi öğrenciler için "askıda çay ve poğaça" uygulaması başlattı.

12.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:22
'da bir işletme, ihtiyaç sahibi öğrenciler için "askıda çay ve poğaça" uygulaması başlattı.
ilçesi Mahallesi'nde 3 kuşaktır faaliyet gösteren bir pastane, başlattığı uygulamayla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.
Müşterilerin destek verdiği uygulamaya, birçok hayırsever ve iş yeri sahibi de katılıyor.
Önündeki menü tahtasında "Öğrencilere askıda poğaça ve çay" yazan işletmenin içerisinde, çay ve poğaçaların bulunduğu bir masa oluşturuldu. Pastaneye gelen öğrenciler, burada çaylarını doldurarak poğaçalarını yiyor.
İş yeri sahibi 56 yaşındaki Selim Akgün, 1924'te kurulan pastaneyi 3 nesildir işlettiklerini söyledi.
Askıda poğaça ve çay uygulamasını başlatmadan önce de öğrencilere yardım yaptıklarını anlatan Akgün, "Bunu biraz daha planlı yapalım dedik. Çok da iyi oldu." dedi.
Akgün, uygulamayla ilgili çevreden olumlu mesajlar aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bizi, 'banka hesap numaranızı verir misiniz' diye yurt dışından arayanlar var. Yurt içinden 50-60 kişi aradı. Her sabah 25-30 öğrenciye poğaça ve yanında çay veriyoruz. Öğrenciler geliyor, çaylarını ve poğaçalarını kendileri alıyor. Bu henüz birkaç günlük bir olay. Yavaş yavaş duyurulacak. Onlar da bizim çocuklarımız. İmkanı olmayan var, gurbette olan var. Güzel bir tepki oluyor, giderken teşekkür edip gidiyorlar."
"Her gün bir vatandaş masrafları karşılıyor"
Askıda poğaça ve çay uygulamasını ilk 2 gün kendisinin karşıladığını belirten Akgün, "Yaklaşık 1 aya kadar doldu. Dostlar sağ olsun, 'yarın benim, öbür gün benim olsun' diye telefonla arıyorlar. Oldukça fazla ses getirdi. Herkese teşekkür ediyorum. Her gün bir vatandaş masrafları karşılıyor. Onlar bizim geleceğimiz. Yeni ışıklar, yeni beyinler geliyor. Bütün masraflarını karşılayalım, ileride onlar bize yol gösterecek." ifadelerini kullandı.
Pastaneden öğrenciler için

Kemerkaya, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA


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