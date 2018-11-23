Pastel Sanatının Ustaları İstanbul'da Buluşacak

23 Kasım 2018 Cuma 15:46



23 Kasım 2018 Cuma 15:46

"Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı" kapsamında düzenlenen etkinlikler İstanbul'a taşınacak ve Çin'in önemli 10 sanatçısının eserlerinin de yer aldığı "Uluslararası Pastel Sanatı Sergisi" sanatseverlerle buluşacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Tüm Çinliler Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi, 25 Kasım'da Cemal Reşit Rey'de açılacak.Sergide Çinli sanatçıların yanı sıra, İspanya'dan Vicente Romero Redondo, Rusya'dan Olga Abramova ve Türkiye Cumhurbaşkanları portreleri ile adını duyuran Azeri sanatçı Javad Soleimanpour gibi farklı ülkelerden pastel sanatının yetkin isimleri de yer alacak.Toplam 16 sanatçıdan 70 eserin yer aldığı "Uluslararası Pastel Sanatı Sergisi"nin açılışında, "Geleneksel Çin Kıyafetleri Gösterisi" de düzenlenecek.Sergi, 30 Kasım'a kadar görülebilecek.