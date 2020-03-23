Corona virüsünün Fransa 'nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü tarafından 2004 yılında icat edildiği iddiası gündemi sarstı. İdda sonrası vatandaşlar Pasteur Enstitüsü nedir? Pasteur Enstitüsü kimin? Pasteur Enstitüsü nerede gibi soruların yanıtlarını aradı. İşte, Pasteur Enstitüsü hakkında merak edilenler…

PASTEUR ENSTİTÜSÜ NEDİR, PASTEUR ENSTİTÜSÜ NEREDEDİR?

Pasteur Enstitüsü (Fransızca: Institut Pasteur), Fransa merkezli bir kar amacı gütmeyen kuruluştur. Vakfın kuruluş amacı özellikle biyoloji, mikroorganizmalar, hastalıklar ve aşılar hakkında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektir. Kurum ismini kendi zamanında modern tıp alanında önemli katkıları olan, pastörizasyon mucidi, şarbon basili ve kuduz virüsü için aşı geliştiren Louis Pasteur'den almaktadır. Enstitü 4 Haziran 1887 tarihinde kurulmuş ve 14 Kasım 1888 tarihinde hizmete açılmıştır.

Bir yüzyılı aşkın süredir Pasteur Enstitüsü bulaşıcı hastalıklara karşı savaşta ön planda olmuştur. Paris merkezli bu dünya çapındaki biyomedikal araştırma kuruluşu 1983 yılında AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü ilk kez izole eden merkezdir. Uzun yıllardır difteri, tetanoz, tüberküloz, çocuk felci, grip, sarıhumma ve veba gibi bazıları öldürücü olan hastalıkları kontrol etmek için tıp bilimindeki araştırma ve keşiflerden sorumlu olmuştur. 1908 yılından bu yana, sekiz Pasteur Enstitüsü araştırmacısı bilim adamı çalışmalarıyla Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü kazanmıştır. 2008 yılında ise bu ödülü iki Pasteur Enstitüsü araştırmacısı paylaşmıştır.

PASTEUR ENSTİTÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Bunun üzerine Pasteur Enstitüsünde görevli araştırmacı Olivier Schwartz, Le Monde gazetesine açıklama yaparak, ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Schwartz, iddiayı ortaya atanların koronavirüsün bir çok tipi olduğu gerçeğini bilmediğini altını çizerek, "Bunlar tamamen fanteziye dayanan hayal ürünü haberler. Haberi yayan, koranavirüsün, kimse tarafından bilinmediğini ortaya atarken, bir çok tip koranavirüs tipi olduğundan bile haberdar bile değil." dedi.