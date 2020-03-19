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Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı

Pasteur Enstitüsü’nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı, Enstitü, iddiayı yalanladı

19.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:43
Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı
Fransa 'nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü'nün, 2004 yılında koronavirüsü icat ettiği iddiası, sosyal medyada çığ gibi yayıldı.

İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Fransa, Dünya

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