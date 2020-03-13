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Pastil kullanırken bunlara dikkat!

Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 virüsüne karşı koruyucu önlemler tartışılırken, uzmanlar halkı yanlış pastil kullanımına karşı uyardı:

13.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:41
Pastil kullanırken bunlara dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın ilan ettiği coronavirüsün (COVİD 19) Türkiye 'de de görülmesi virüse karşı alınacak önlemleri de artırdı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, coronavirüsten korunmak için nar, zerdeçal ve zencefil özütleri içeren pastilleri önerdi. Pastillerin doğru kullanılmadığı için etkisinin azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yeşilada, boğazımızı Çanakkale Boğazı'na benzeterek, "doğru pastil kullanımı ile virüslerin akciğerlerinize inmesini önleyebilir ve virüsü boğazınızda hapsedebilirsiniz" dedi.

Yeşilada, doğru pastil kullanımı ile ilgili şu bilgileri verdi:

Pastil kullanımından sonra üzerine bir saat süreyle su içilmemeli.

2- Pastilin üzerine bir saat süreyle yemek yenmemeli.

3- Pastil ağızda çiğneyerek kısa sürede tüketmeye çalışmamalısınız, yavaş yavaş ağzınızın içinde çevirerek tüketmelisiniz.

4- Çocuklar pastil tadı keskin, acı geldiği için hemen yutmaya kalkabilirler. Bu nedenle dört yaşından büyük çocuklara pastili ikiye bölüp, yarım pastil verebilirsiniz.

5- Şekerli pastiller mikroorganizmaların gelişmesi için ortam yaratırlar. Bu nedenle "şekersiz" pastiller tercih edilmeli.

6- Nar , zencefil ve zerdeçal özütünden hazırlanmış şekersiz pastillerin virüsleri yüzde 85 oranında bloke ettiği klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu pastillerden günde 6 taneye kadar kullanabilirsiniz.

7- Özellikle kalabalık ortamlara girmeniz gerektiğinde, havaalanlarında, toplu taşıma araçlarında koruyucu önlem olarak pastil kullanabilirsiniz.

8- İyileştirici özelliği olduğuna inanılan tavuk suyu çorba ya da şekerli pastiller boğazda virüslerin yerleşimini kolaylaştırır ve onları besleyen bir ortam oluşturur. Tüketmeyin!

9- Virüsler arasında bizim kullandığımız mesajlaşma uygulamalarına benzeyen bir haberleşme sistemi vardır. Şekerli pastil ya da tavuk suyu çorba bu sistemi besler ve güçlendirir,virüslerin vücuda yerleşmesine sebep olur. Ancak bu nar, zerdeçal ve zencefil özütleri içeren fitoterapötik pastillerin bu ortamı bloke ederek mesajlaşma sistemini yok ettiği klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

10- Bu kombinasyonun bir diğer özelliği de tükürükteki doğal mikrop öldürücü madde olan lizozimi 5 misli artırarak vücudun kendi savunma mekanizmalarını devreye sokmasıdır. Bu etki klinik araştırma ile kanıtlanmıştır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Çanakkale Boğazı, Türkiye, Nar, Güncel

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