Haberler » Güncel » Pastırma sıcaklarını fırsat bilen Uşaklılar piknik alanlarına akın etti - Haber

Pastırma sıcaklarını fırsat bilen Uşaklılar piknik alanlarına akın etti

Uşak'ta pastırma sıcaklarının etkisini azalttığı dönemde vatandaşlar hafta sonu tatillerini fırsat bilip aileleriyle birlikte piknik alanlarına giderek güneşli günlerin tadını çıkardı.

12.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:12Pastırma sıcaklarını fırsat bilen Uşaklılar piknik alanlarına akın etti
'ta pastırma sıcaklarının etkisini azalttığı dönemde vatandaşlar hafta sonu tatillerini fırsat bilip aileleriyle birlikte piknik alanlarına giderek güneşli günlerin tadını çıkardı.

Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk olduğu ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden 'pastırma sıcakları' etkilerini Uşak'ta da hissettiriyor. Kasım ayının ilk günlerinin geride kalmasıyla beraber pastırma sıcakları yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Son sıcakları fırsat bilen vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik keyfi yapıyor. Sonbahar mevsiminin sona ermesiyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu Huzurpark'a gelen vatandaşlar mangal keyfi yapmanın yanı sıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Piknik yapmaya ailesiyle birlikte gelen Uğur Balta havanın güzel olmasından istifade edip kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirterek keyif yaptıklarını ifade etti.

Pastırma sıcaklarının bu yıl daha fazla belirgin olduğunu ifade eden Erol Özen sözlerinin devamında, "Bugünü hava güzel olduğundan dolayı ailemle birlikte değerlendirelim dedik. 3-4 saat güzel vakit geçirdik, eğlendik. Uşak'ın incisi ve oksijen deposu olan Huzurpark, bu bölgede en güzel yerlerden birisi. Buraya gelmeyi tercih ettik" diye konuştu.

Öte yandan pastırma sıcaklarının ay sonundan itibaren sona ereceği değerlendiriliyor. - UŞAK

Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 "Terör örgütlerini çekildiğini söylemek mümkün değil"
11:00 15 yaşındaki Hilal nerede ?
11:00 Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
11:00 Mitsubishi Electric'ten komuta merkezlerine özel LED ekran teknolojisi
11:00 Düzce depremin izlerini silip yeniden doğdu
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:01:43