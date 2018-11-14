Pat Pat Kazası

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:09



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:09

Yığılca'da pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Çakmakçı idaresindeki pat pat, Aksaklar köyü yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kaza sonrası tarım aracının römorkunda bulunan Selehattin Yiğit ve Naide Yıldız Yiğit yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 1112 Acil Sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılarının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.