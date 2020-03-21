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Patara'dan sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan ettiği antik kentte kazı heyeti, sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.

21.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:20
Patara'dan sağlık çalışanlarına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan ettiği antik kentte kazı heyeti, sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.
Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve kazı ekibi, saat 21.00'de Patara Antik Kenti'nden sağlık çalışanlarını alkışladı.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Işık, yaptığı açıklamada, Likya uygularlığının başkenti Patara'nın Likya birliği meclis binasından Türkiye'nin tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiklerini belirtti.
Alkışlarla destek verdiklerini vurgulayan Işık, "Sağolsunlar var olsunlar. 2020 Patara kazı heyeti olarak, Türkiye'nin sağlık çalışanlarına sevgi ve teşekkürlerimizle. Bizi Türk hekimlerine emanet edin." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kültür Sanat

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