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Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi

Antalya Valiliği "Patara Koordinasyon Toplantısı" ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

13.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:41
Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi
Antalya Valiliği "Patara Koordinasyon Toplantısı" ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Antalya Valiliği tarafından, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında 14 Mart Cumartesi günü Patara Antik Kentinde düzenlenecek olan "Patara Koordinasyon Toplantısı"nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya Valiliği, Münir Karaloğlu, 14 Mart, Güncel

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