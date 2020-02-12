Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?

Patara plajı ile tanınan Antalya ilinde yer alan antik kent, Kültür ve Turizm Bakanlığına göre 2020 yılına adını veriyor. En eski yerleşim yerlerinden olan Patara, Likya Birliği'ne ev sahipliği yapmıştır. Bölgede Viking kılıcı ele geçirildi. İşte, Patara hakkında detaylı bilgi...

PATARA NEDİR?

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan beldesi yakınlarında yer alan bir antik kenttir. Bir Likya kenti olan Patara, Likya Birliğine başkentlik yapmıştır. Likya birliğinin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir.

PATARA YILI NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 Troya yılı ve 2019 Göbeklitepe yılı temaları sonrası 2020 yılını da Antalya'da arkeolojik kazılarının devam ettiği Patara Antik Kenti yılı olarak ilan etti. Antik kent 10 kilometrekarelik alana sahiptir. M.Ö. 8'inci yüzyıla denk geliyor.

PATARA NEREDE?

Antalya'nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Patara, Likya Birliği'ne üye en eski yerleşimlerden ve başkentlik yapmış bir antik şehirdir.

UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Xanthos vadisinde denize açılabilen tek yer özelliğini taşıyor ve 'Noel Baba' olarak anılan Aziz Nikolaos'un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yerdir. Eski bir meclis binasına da ev sahipliği yapan şehir, 12 kilometre uzunluğundaki kumsalı ile dünyanın en güzel plajları arasında yer alıyor.

Bölgede yer alan Liman Hamamı'nda 2018 yılında 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu düşünülen bir Viking kılıcı keşfedildi. Roma imparatorluğu döneminden ise Neron Deniz Feneri hala varlığını koruyor.