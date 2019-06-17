17.06.2019 09:58
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Patates cipsi ile piknik keyfinin reklam yüzü: Demet Evgar!

Patates cipsi ile piknik keyfinin reklam yüzü: Demet Evgar!

Demet Evgar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona sanat ve cemiyet hayatından Ayşegül Kayabay, Petek Ertüre, Burcu Şendir, Elif Yazıcı Girgin,Serap Sarı, Arzu Kunt gibi isimler de katıldı.

Yazın gelişini beraber kutlayan davetliler piknik yaparken bir taraftan da cips lezzetlerinin tadını çıkardılar.

Türkiye'nin dört bir yanında özenle yetiştirilen patateslerden üretilen Lay's, reklam yüzü Demet Evgar ev sahipliğinde keyifli bir piknik ile yazı başlattı!

Yazın gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan davetliler piknik keyfi yaşarken bir taraftan da Demet Evgar'la eğlenceli bir gün geçirdiler.

Demet Evgar, markanın yaz aylarında cips severleri ferahlatmak için çıkarttığı ""Bugün burada en güzel mevsimlerden yazın keyfini çıkartmaya başlayalım istedik.

Havalar ısındığında hepimiz dışarıda, parklarda ve sahillerde olmayı seviyoruz. Markanın yeni ürünü Ferahlatan Cacık tadında, adından da anlaşılacağı üzere bunaltıcı yaz sıcaklarında yardımıma koşuyor.

Ben de yaz sohbetlerinde atıştırmalık hakkımı Ferahlatan Cacık tadındadan yana kullanıyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler
Türkiye, Demet Evgar, Magazin

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