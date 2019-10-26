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Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta patates cipsi içerisinde uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 kişi tutuklandı.

26.10.2019 22:27
Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta patates cipsi içerisinde uyuşturucu sevkıyatı yapan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan aracı takibe aldı. Şüpheli araç, Kahramanmaraş- Adana çevre yolunda durduruldu. Detektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, patates cipsi içerisinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan K.(27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. ve Kadir K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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