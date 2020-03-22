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Patates ekim sezonu başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı.

22.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:34
Türkiye 'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı.
Patates üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da bu yıl 20 bin dekar alanda üretim yapılması bekleniyor.
Sandıklı ilçesindeki üreticiler de patates ekimi için arazilerinde çalışmalara başladı. Kadın işçiler tarafından büyüklüğüne göre bıçak yardımı ile bölünen patatesler, ekime hazır hale getirildikten sonra traktöre bağlanan makineler yardımıyla ekimi yapılıyor.
İlçeye bağlı Koçhisar köyünde 30 dönümlük alanda patates ekimi yapan üretici Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 yılı patates ekim sezonuna başladığını söyledi.
Patates ekiminin ilçede her yıl mart ayının ortalarında başladığını dile getiren Acar, "Patates ekimi öncesi tarlamızın kış sürümünü önceden yaptık. Daha sonra ziraat aletleri ile tarlamızı patates ekimine hazır hale getirdik. Depolarda işçiler tarafından hazırlanan patatesleri tarlaya getirerek, otomatik makineler yardımı ile tarlamıza ekiyoruz. Teknolojik ziraat aletleri yardımıyla ekim zamanı işçilik kolaylaştı." dedi.
Acar, "Söküm sezonumuz da burada 20 Temmuz gibi başlar. Ortalama dönümde 8 ile 10 ton arasında ürün alıyoruz. Üretimin ardından bizim patatesimizi de genelde tüccarlar alıyor. Tüketici patatese 'pahalı' diyor, biz de 'ucuz' diyoruz. Arada parayı tüccarlar kazanıyor. Biz ekiyoruz, üretiyoruz maliyetinin çok az bir karı ile satıyoruz, ama tüccarlar asıl parayı kazanıyor." ifadelerini kullandı. Patates ekim sezonu başladı

Kaynak: AA

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Patates ekim sezonu başladı
Etiketler : Sandıklı, Türkiye, Afyon, Güncel

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