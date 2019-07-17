17.07.2019 22:26
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Patates ektiler domates çıktı

Patates ektiler domates çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı. Ramazan Meşe, "Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik. Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık. Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi. Gördüğümüz manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, patates yapraklarında çıkan sebze yeşil daha olmamış bir domatesti" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

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