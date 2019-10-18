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Patates işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.

18.10.2019 11:55Patates işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 13 yaralı
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde - Kayseri yolu Hüyük mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Niğde patates işçilerini taşıyan 51 JA 635 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan işçiler Kadriye Ataç (42),Ahmet Çetin (17), Melisa Cullaz (19), Urguya Ulukan (44), Ramazan Taşpınar (27),Kamile Çelebi (36), ismihan Cullaz (53), Sevil Çakıl (35), Gönül Aslan (38),Döne Akdağ (53), Bülent Karadaş(27),Yılmaz Çetin (40) ve Emel Yaşın (31) olay yerine ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)

Niğde, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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