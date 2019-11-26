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Patates, soğan bu sene çok rağbet az

Patates, soğan bu sene çok rağbet azERZİNCAN - Erzincan'da kış ayları öncesinde tarlada hasadı tamamlanan patates ve soğanlar pazarlarda çuvallarla satışa sunulurken esnaf bu sene mahsulün çok rağbetin az olduğunu söyledi.

26.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:12
Patates, soğan bu sene çok rağbet az
ERZİNCAN - 'da kış ayları öncesinde tarlada hasadı tamamlanan patates ve soğanlar pazarlarda çuvallarla satışa sunulurken esnaf bu sene mahsulün çok rağbetin az olduğunu söyledi.
Geçen seneye göre bu sene Erzincan ovası ve ilçelerde üretilen patates ve soğanda rekoltenin ve mahsulün daha verimli olduğunu ifade eden çiftçiler ürünlerini satmak için pazarlarda yer tuttu.
Mutfakların vazgeçilmezi patates ve soğanın bu sene fiyatının düşük olduğunu belirten Buğday Meydanı pazar esnaflarından Adem Gömrükcü, "Yıllardır ben patates üretip, satıyorum. Geçen yıl patates ve soğanda spekülasyon olayları oldu. Fiyatlar yüksekti, stoklar yapıldı vesaire. Bu sene kış öncesi patates ve kuru soğanları çuvallarla satışa sunmaya başladık. Geçen sene kilosu 8 lira olan soğan bu sene 1.75, patatesin kilosu da bin 500 lira civarında. Patates, soğan bedava. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar düşük. Fiyat düşük ama satışlar az. Pahalı olsa daha çok satış olacak. Ucuz ürünü millet yemiyor. 1 kilo et 40 lira 1 çuval patates 40 lira. Soğanda ucuz, patateste ucuz" dedi.

Denetimler frenledi
Öte yandan geçen seneye göre bu sene patates ve soğandaki fahiş fiyat farkları dikkat çekiyor. Daha önce artan maliyetlere ek olarak, fırsatçıların da devreye girmesiyle spekülatif fiyat artışları olmuştu. Buna karşılık Ticaret Bakanlığı denetimleri artırmış, stokların tutulduğu depolara baskınlar yapılmıştı. Bu hamle artan fiyatların önüne geçmişti. Ardından da hükümet büyükşehirlerde tanzim satış noktaları devreye alınınca fiyatlar sert düşmüştü.
Patates, soğan bu sene çok rağbet az

Erzincan, Ekonomi

Kaynak: İHA


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