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Patates üreticisi fiyattan memnun değil

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı başlarken, tarlada 60 kuruştan işlem gören ürünün pazarda 2 liraya satışa sunulduğu belirten üreticiler, "İhracat yolları açılmazsa ürünümüz elimizde kalabilir endişesi taşıyoruz" dedi.

04.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:31
'in ilçesinde patates hasadı başlarken, tarlada 60 kuruştan işlem gören ürünün pazarda 2 liraya satışa sunulduğu belirten üreticiler, " yolları açılmazsa ürünümüz elimizde kalabilir endişesi taşıyoruz" dedi.
Patates üretimiyle ünlü Ödemiş ilçesinde hasat başladı. Sökümlerin yeni yeni başlaya üreticiler, olgunlaşan patatesin tarlada 60 kuruştan işlem gördüğünü ifade etti. Ürünün pazarda 2 liraya satıldığını anlatan üreticiler, uygun bir fiyat beklentisi içine girdi.
Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Balban, patates üreticisinin maliyetinin hesaplandığında fiyatın da tarlada en az 1,5 lira olması gerektiğini aktararak, "Eğer bunun altına düşürse üretici zarar eder. Patates tarlada 1,5, çarşı pazarda 2,5-3 lira olursa üretici de tüketici de memnun olur" dedi.
"ŞU AN FİYATLAR BEKLENTİMİZİN ÇOK ALTINDA"
Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de, kasım ayı sonu itibarı ile patates söküm işlemlerinin başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Henüz sökümler yeni başladı. Bölgede 40-50 bin dekar civarında ekim olduğunu düşünüyoruz. Ödemiş ve çevresinde yılda iki kez üretim yapıldığı için organik gübre azalıyor. Nevşehir gibi patateste söz sahibi diğer illerde yılda bir ekim yapılır ve verim kalitesi yüksektir. İkinci üründe dekar başına 2.5 tonluk bir ürün beklentimiz var. Şu an fiyatlar beklentimizin çok altında. Hava şartları olumsuz seyretmezse patates tarlada şubat ayına kadar kalabilir. Bu arada Nevşehir gibi yerlerde depolarda tutulan patates tüketilmez, ihracat da açılmazsa Ödemişli patates üreticisi zarar eder. Şu an bölgemizde patates olgunlaşmış durumdadır ve uygun fiyat beklentisi içindedir. Dileriz arz-talep dengesi oluşur ve ihracat yollarımız açılır da üretici ile tüketici memnun olur."
(İHA)
Patates üreticisi fiyattan memnun değil

İhracat, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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