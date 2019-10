Patates üreticisinde 1,5 lira beklentisi

İzmir'in patates üretimiyle ünlü Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, Aralık ayı başında başlayacak hasattan umutlu. Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Balban, patates fiyatlarının tarlada 1,5 lira olmasını beklediklerini söyledi.Ödemiş ilçesinde üreticiler, Aralık ayı başında başlayacak hasadı umutla beklemeye başladı. Patatesin şu an gelişim döneminde olduğu ifade edilirken ikinci ürün patates için bölgede yoğun bir ekim yapıldı. Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Balban, patates üreticisinin maliyetinin hesaplandığında en az 1,5 lira olması gerektiğini aktararak, "Yoksa zarar eder. Patates tarlada 1,5, çarşı pazarda 2,5-3 lira olursa üretici de tüketici de memnun olur" dedi."Rekoltenin de memnun edici seviyelerde olmasını bekliyoruz"Balban, "Tarladaki patates şu an gelişim döneminde. Bölgede ikinci ürün patatesin yoğun bir şekildi dikimi yapıldığını biliyoruz. Hava şartları da uygun gidiyor. Böyle giderse rekoltenin de memnun edici seviyelerde olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.Aralık ayı başı itibarıyla hasat döneminin başlayacağını belirten Tahir Balban, "Bölgede, bin 436 metrekarelik alana 1 dönüm olarak adlandırıyoruz. Bir dönüm patates üretiminin maliyeti ortalama 3 bin lira civarındadır. Maliyetin içinde tohum, kira, gübre, ilaç, işçilik ve elektrik/su giderleri vardır. 1 dönümden ortalama 3-5 ton civarında patates hasat edilir. Her şey iyi gider, fiyat da 1,5 lira civarında olursa üretici emeğinin karşılığını alır" şeklinde konuştu.Ödemiş Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali Bozkan da patatesin ülke ekonomisinde önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Patateste planlı ve programlı ekim olmazsa aracı ile, "Devlet bu işi planlamak zorunda. Üreticiden ürün bildirimi alır, desteklemeyi buna göre yaparsa fiyattaki dengesizliği önlemiş olur. Geçtiğimiz dönemlerde büyük tüccarlar büyük paralar kazandılar. Tüccar, üreticiyi düşünmez. Ticari ahlak olmayınca yerini insafsızlık alır. Bunun önüne ancak doğru destekleme ve zamanında takip ile geçebilirsiniz" şeklinde konuştu. - İZMİR