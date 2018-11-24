Patates ve Soğan Stoğu Bu Sefer TIR Kasasından Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soğan fiyatları üzerinden yeniden gündeme gelen stokçulara karşı gereken müdahalenin yapılacağını açıklamasının ardından çok sayıda depoya baskın düzenlenmeye devam ediliyor. Son olarak Bursa'da bir deponun yanı sıra bir de TIR kasasında bekletilen 70 ton soğan ve patates tespit edildi.

70 TON PATATES VE SOĞAN

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Samanlı Mahallesi'nde soğan ve patates stoklandığı bilgisine ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye yetkilileri ile birlikte harekete geçen ekipler, C.G. ve M.K.'ye ait depoda ve C.G.'ye ait TIR'da 'Hal Kanununa Aykırı' 70 ton patates ve soğan ele geçirdi. Depo ve TIR sahiplerine idari para cezası uygulandı.