Haberler» Güncel» Haber

Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bursa'da virajı alamayan patates yüklü kamyon 40 metre yükseklikte uçurumdan düştü.

16.08.2019 22:10 Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Bursa'da virajı alamayan patates yüklü kamyon 40 metre yükseklikte uçurumdan düştü. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, 21.00 sıralarında İznik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. 32 NC 333 plakalı patates yüklü kamyon virajı alamayınca çelik bariyerlere çarpıp uçuruma uçtu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kamyon şoförü, direksiyonda sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri şoförün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(IHA)

Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:21   Evgeny Grinko, Harbiye'de sahne aldı
23:20   İki grup arasında kavga: 3 yaralı
23:20   SPOR Hugo Rodallega'nın açıklamaları
23:18   Beyoğlu'nda iş yeri yangını
23:17   Adana'da araç yangını
23:17   Kahramanmaraş Ceyhan Nehri'nde kayboldu
23:17   SPOR Recep Niyaz'ın açıklamaları