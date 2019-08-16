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Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölüBURSA - Bursa'da virajı alamayan patates yüklü kamyon 40 metre yükseklikte uçurumdan düştü.

16.08.2019 22:28
Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
BURSA - Bursa'da virajı alamayan patates yüklü kamyon 40 metre yükseklikte uçurumdan düştü. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 21.00 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. 32 NC 333 plakalı patates yüklü kamyon virajı alamayınca çelik bariyerlere çarpıp uçuruma uçtu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kamyon şoförü, direksiyonda sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri şoförün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Patates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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