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Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası yetkililerinden oluşan onaylı denetim komisyonunca;

22.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:02Patatesli ekmeğin Coğrafi İşaret denetimi yapıldı
Afyonkarahisar Belediyesi koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası yetkililerinden oluşan onaylı denetim komisyonunca; coğrafi işaretleme sınai mülkiyet hakkı ile koruma altına alınan "Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği" nin 2020 yılı denetimi gerçekleştirildi.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 49.maddesine istinaden Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetim uygulamasında üreten, satan, dağıtım yapan işletmelerin coğrafi işaret şartnamesine uygunlukları incelendi.

İlgili taraflara coğrafi işaretin ve gerçekleşen denetimin önemi, üretim ve satış aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar, amblem kullanma usul ve esasları aktarıldı. Yüzyıllardır bu toprakların velinimeti olan, gerek üretim yöntemi gerekse ürün bileşimi açısından şehre özgü yöresel ekmeğin geleneksel üretimini sürdürmesi için denetimler periyodik olarak tüm il sınırlarımız dahilinde gerçekleştirilmeye devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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