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Patateste ihracat ön izne bağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazetede yayımlanan "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile kuru soğan ve patatesin "soğutulmuş patates" tohumluk hariç, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendiğini duyurdu.

07.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:43 Patateste ihracat ön izne bağlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazetede yayımlanan "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile kuru soğan ve patatesin "soğutulmuş patates" tohumluk hariç, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bu karar; ' İhracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurtiçi-yurtdışı piyasa fiyatlarının düzenli olarak takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir' Söz konusu iki üründe 2019 yılı üretimlerimiz bir önceki yıla göre artış göstermiş ve ülke ihtiyacımızı karşılayacak seviyelere ulaşmıştır. Ancak özellikle kuru soğanda en büyük üretici ve ihracatçı kimi ülkelerde bu yıl iklimsel olumsuzluklardan kaynaklı yaşanan üretim düşüşü ve ithalat talebi yurtiçi - yurtdışı piyasaları etkilemiştir. Patateste de aynı durumun yaşanmaması ve ihracat nedeniyle ülkemizde arz açığı oluşmaması, tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ihracat ön izne bağlanmıştır. Piyasalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerektiğinde ülke menfaatleri ile üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler hızla alınmaktadır, alınmaya devam edecektir." - ANKARA

Gazeteler, İhracat, Güncel

Kaynak: İHA

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