22.06.2019 12:41
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Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler

Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler

TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Çocukların yaptığı bu tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra motosikleti bırakıp, caddenin ortasında patenle yollarına devam etti.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Tekirdağ , Güncel

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