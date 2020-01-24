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Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ve minibüslerin arkasına takılıp ilerleyen patenci gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

24.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:48Patenci gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi
'nın ilçesinde kamyon ve minibüslerin arkasına takılıp ilerleyen patenci gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli bir genç seyir halindeki kamyon ve minibüslerin arkasına tutunarak yolda ilerliyor.
Yön değiştiren araçlardan diğer araçlara geçerek yolculuğunu sürdüren genç adeta kazaya davetiye çıkarıyor.
Kara yolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenen patenli genç, bir süre sonra karşı şeride geçerek gözden kayboluyor.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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