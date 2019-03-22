Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Pendik'te özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yaparak ilerleyen patenci gençlerin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç bu şekilde yolculuk yaptı.
Bazı şoförlerin kornalı uyarılarına aldırmayan patenciler, tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.
Cep telefonu kameralarına yansıyan ve yürekleri ağza getiren yolculuk, gençlerin varacakları yere gelmesiyle son buldu.
Ankara, Pendik, Güncel
Kaynak: AA