Patenci Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Kaynak: AA

Pendik'te özel halk otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yaparak ilerleyen patenci gençlerin görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.Ankara Caddesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen 5 patenli genç bu şekilde yolculuk yaptı.Bazı şoförlerin kornalı uyarılarına aldırmayan patenciler, tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.Cep telefonu kameralarına yansıyan ve yürekleri ağza getiren yolculuk, gençlerin varacakları yere gelmesiyle son buldu.