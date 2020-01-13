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Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Erzurum genelinde yaşları 14 ila 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

13.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:32Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
genelinde yaşları 14 ila 18 arasında değişen gençlerin paten tutkusu, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde gençler trafikte sürücülere tehlikeli anlar yaşatıyor.

Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran gençlere sürücüler de tepki gösteriyor. Üniversite Kavşağı'nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden belediye otobüsü arkasına tutunarak kayan patenli 3 gencin kazaya adeta davetiye çıkardığı görüldü. Gençler, hareket halindeki otobüse tutunarak dakikalarca patenle ilerledi.

Kameraya çekildiklerini fark eden gençler aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarına devam etti. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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