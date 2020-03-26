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Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası

Diyarbakır'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu.

26.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:56
Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası
Diyarbakır 'da patenli bir genç trafiği tehlikeye atarak seyir halindeki bir araca tutunup adres sordu. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine gence 598 lira para cezası verildi.

Diyarbakır'da paten kayan bir genç, tarihi On Gözlü Köprü yolunda seyir halindeki bir araca tutunarak adres sordu. Trafiği tehlikeye atan genç, adres sormasının ardından yokuş aşağı hızla kaymaya devam etti. Bu anlar, araçta bulunan yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçerek patenli genci tespit edip 598 lira para cezasına çarptırdı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 26 Mart 2020 tarihinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzeri On Gözlü Köprü istikametinde trafiği tehlikeye düşüren bir şahsa ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda görüntüde geçen A.A. isimli şahıs tespit edilmiş, şahsa Karayolları Trafik Kanununun 14-1-A 'araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel oluşturacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak gibi hareketlerde bulunmak' maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel

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